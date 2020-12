Jetzt 1909 Infizierte im Kreis Bad Kreuznach – drei weitere Erkrankte gestorben

In der Gesamtzahl enthalten sind auch die bisher 1162 (plus 20) aus der Quarantäne Entlassenen und die Verstorbenen. Zwischenzeitlich sind drei weitere Infizierte gestorben (damit insgesamt 19): zwei Frauen (84 und 76) und ein Mann (86). Aktuell werden 728 Infizierte vom Gesundheitsamt bereut; darunter 24, die in stationärer Behandlung sind.

Die Verteilung der Fälle: Stadt Bad Kreuznach 325, Verbandsgemeinde Rüdesheim 124, VG Nahe-Glan 118, VG Bad Kreuznach 37, VG Langenlonsheim-Stromberg 59, VG Kirner Land 65.

Neufälle im Kreis in den ergangenen sieben Tagen: 269; Neufälle pro 100 000 Einwohner in dieser Zeit: 170,8.