Plus Guldental Jenny Schäfer aus Guldental hilft Menschen in Not: Eine Helferin braucht auch mal Hilfe Von Christine Jäckel i Wie alle Kinder liebt es der neunjährige Brian Schäfer, wenn er es sich mit der Kuscheldecke und dem Lieblingsspielzeug auf der Couch bequem machen kann. Seine Mutter Jenny Schäfer sammelt Spenden für einen zweiten Rollstuhl. Foto: Christine Jäckel Vor Jenny Schäfers Haus an der Naheweinstraße in Guldental stapeln sich Pakete. Kein ungewöhnlicher Anblick, denn sie sammelt seit Jahren für Menschen in der Ukraine. Lesezeit: 2 Minuten

Jenny Schäfer hat für die Flutopfer an der Ahr gesammelt, für die Erdbebenopfer in der Türkei, und sie unterstützt wohnungslose Menschen in Frankfurt mit Lebensmitteln und Kleidung. Sie hilft auch dem Verein Bastgässjer in Bad Kreuznach und trommelte für eine Plätzchenbackaktion für die Wohnungslosenhilfe der Kreuznacher Diakonie, bei der 50 ...