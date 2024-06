Plus Raumbach/Meisenheim Jahreshauptversammlung des TV Meisenheim: Kampfsportgruppe startete direkt durch Von Roswitha Kexel i Erfolgreiche Sportler des TV Meisenheim: Die Shuai-Jiao-Kampfsportgruppe und Mädchen des Leistungs- und Geräteturnens wurden von Martin Schreiner und Nancy Mohr ausgezeichnet. Foto: Roswitha Kexel Der Sportverein zeichnete bei der Zusammenkunft besonders junge Sportler für ihre Verdienste aus. Lesezeit: 2 Minuten

Sportler unterstützen sich zuweilen gegenseitig. Zumindest verhält es sich bei den Turnvereinen Meisenheim und Raumbach so. Der TV Raumbach kann eine super Sporthalle vorweisen, die nicht an allen Tagen in der Woche ausgelastet ist. Der TV Meisenheim hat Probleme, seine Übungsstunden unterzubringen, weil die Meisenheimer Hallen größtenteils belegt sind. Nun ...