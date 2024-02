Die Kirmes ist „der Opernball des kleinen Mannes“, wie Ralf Leonhard als alter und neuer Vorsitzender des Schaustellerverbands Bad Kreuznach sagte. Folgt man diesem Vergleich, dann ist der Jahresempfang des Verbands der Opernball für so ziemlich alles, was in Politik, Gesellschaft und Verwaltung Rang und Namen hat.