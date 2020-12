Bingen/Grolsheim

Wenn der Investor nicht nach jahrelangem zermürbenden Rechtsstreit über mehrere Instanzen mit Gutachten und Gegengutachten die Lust verloren hat, könnte es in absehbarer Zeit doch noch etwas werden mit dem großen Möbelhaus im Gewerbe- und Industriepark Bingen am Rhein und Gaulsheim am Autobahndreieck Nahetal.