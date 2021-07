In einem stark verwahrlosten Zustand trafen Ermittlungsbeamte das Grundstück eines 62-Jährigen im Bad Kreuznacher Norden im April 2019 an. Nun muss sich der Besitzer wegen unerlaubten Umgangs mit gefährlichen Abfällen vor dem Amtsgericht Bad Kreuznach verantworten. Dabei gab es auch ungute Einblicke in seine Tätigkeit als Jagdhundausbilder.