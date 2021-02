Warum musste eine 86-jährige Dalbergerin am 18. November 2018 sterben, als eine Drückjagd in der Nähe ihres Grundstücks stattfand und sie von einer verirrten Kugel in den Rücken getroffen wurde? Diese Frage soll jetzt in einem Prozess vor dem Bad Kreuznacher Amtsgericht geklärt werden.