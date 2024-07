In einer Infoveranstaltung an der Berufsbildenden Schule Bad Kreuznach war die Organspende Thema. In Deutschland gilt dazu die Entscheidungslösung: Die jeweilige Person muss noch zu Lebzeiten zugestimmt haben, dass im Fall eines Hirntods Organe entnommen werden dürfen Foto: Jens Kalaene/picture alliance / dpa