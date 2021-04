Inzidenz von 511: Corona-Ausbruch in Kirn trifft ganzen Kreis

Der Corona-Ausbruch in Kirn und im Kirner Land schlägt sprichwörtlich Wellen. Die Inzidenzzahl in Kirn liegt nach einem seit dem Wochenende registrierten „diffusen“ Ausbruch an mehreren Schwerpunkten bei aktuell 511 und in der VG Kirner Land bei 378 mit steigender Tendenz. Darüber informierten gestern Landrätin Bettina Dickes, Vertreter der Kreis-Corona-Stabstelle, Verbandsgemeinde und Stadtverwaltung in einer Pressekonferenz im Kirner Gesellschaftshaus. Folge der Infektionszahlen mit noch hohen Dunkelziffern: Die Inzidenzzahl im Kreis Bad Kreuznach wird auf über 100 ansteigen und somit zu einschneidenden Maßnahmen für die ganze Kreisbevölkerung führen.