Kreis Bad Kreuznach

Inzidenz im Kreis Kreuznach sinkt leicht von 272,8 auf 270,2 – DRK-Impfteam Montag auf Pfingstwiese

Die Inzidenz ist am Wochenende leicht gesunken – von 272,8 am Samstag auf 270,2 am Sonntag. 31 Neuinfizierte lassen die Gesamtzahl nun auf 8553 (davon 7571 genesen) klettern. 216 werden stationär betreut, insgesamt hat der Kreis zurzeit 833 aktuelle Fälle. 149 Menschen sind bislang am Coronavirus verstorben (keine weiteren Toten übers Wochenende). Weitere Impftermine: