Die Einrichtung eines Schlafraumes in der Kindertagesstätte Semendiskids ist nach zunächst schleppendem Beginn inzwischen recht weit gediehen, informierte Seesbachs Ortsbürgermeister Rainer Altmeier in der jüngsten Ratssitzung im Mehrzweckraum der Semendishalle. Der Schlafraum ist einer früheren Garage direkt angrenzend an die Kindertagesstätte untergebracht. Der Raum bietet Schlafplätze für bis zu neun Kinder.