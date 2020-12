Weinsheim/Köln

Jeden Montagabend ist er zu Gast in zahlreichen deutschen Wohnzimmern: RTL-Reporter Ralf Herrmann berichtet für die Sendung „Extra“ über bunte Alltagsthemen. Derzeit ist er als „Bauernreporter“ zu sehen und besucht die Höfe der aktuellen „Bauer sucht Frau“-Teilnehmer. In der vorletzten Folge war er zu Gast bei Hühnerzüchter Rüdiger Stahl in Baden-Württemberg und überreichte ihm eine Flasche Wein aus Weinsheim – den Wein der letztjährigen Deutschen Weinkönigin Angelina Vogt. „Das ist ein Wein aus meinem Heimatort“, verriet Herrmann im TV. Und der „Oeffentliche“ schnappte sich den 39-Jährigen für ein Interview.