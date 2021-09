19 Jahre lang war die gebürtige Kirnerin und in Hargesheim lebende Lilo Mayer (64) nicht nur hauptamtliche Mitarbeiterin des vom örtlichen Caritasverband und dem Evangelischen Kirchenkreis An Nahe und Glan getragenen „Christlich Ambulanten Hospizdienst an der Nahe“, sie war in dieser Funktion auch eine Institution. Im August hat sie ihren Dienst beendet.