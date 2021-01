Bad Kreuznach/Shevgaon

Beseelt von dem Glück darüber, was sie vor Ort alles bewegen konnten, kehrten ein Interplast-Team und André und Eva Borsche im Februar 2020 aus Indien zurück. In zwei Wochen konnten sie mit 187 plastisch-chirurgischen Operationen den Ärmsten der Armen helfen. Noch im Flieger, während André Borsche schläft, verfasst seine Frau Eva einen Bericht von dem Einsatz in Indien. Diesmal wechselt sie die Perspektive und erzählt auch aus der Sicht der Armen. Damals im Flieger ahnten die Helfer aus Deutschland noch nicht, dass sie wegen der beginnenden Corona-Pandemie wenige Tage später nicht mehr hätten nach Hause fliegen können.