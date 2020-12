Bad Kreuznach

In Deutschland dreht sich momentan fast alles um die Corona-Pandemie. Andere Länder erleben darüber hinaus humanitäre Katastrophen, die kaum Beachtung finden. Zumindest haben Interplast und Dr. André Borsche diesen Eindruck. So spielt sich in Jerewan (Eriwan), der Hauptstadt von Armenien, wo 90.000 Flüchtlinge aus der Bergkarabach-Region medizinisch zu versorgen sind, gerade großes Leid ab. Grund genug für Interplast, eine deutsche Frauenhilfsorganisation für Armenien zu unterstützen, die Hilfsgüter direkt nach Jerewan schicken will.