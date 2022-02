Nach dem Rückzug der westlichen Einsatzkräfte aus Afghanistan hat die Not in der dortigen Bevölkerung dramatisch zugenommen, insbesondere bei Kindern. Nur noch wenigen Hilfsorganisationen gelingt es, praktische Hilfe zu leisten. Seit vielen Jahren unterstützt die Interplast Sektion Bad Kreuznach den unermüdlichen Einsatz der Hilfsorganisation „Kinder brauchen uns“ (KBU), die sich in vielfältiger Weise vor Ort engagiert.