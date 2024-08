Plus Bad Kreuznach

Interkulturelle Wochen in Bad Kreuznach beginnen: Neue Räume für Begegnungen

Von Josef Nürnberg

i Die Akteure der Interkulturellen Woche warten mit einem vielfältigen Programm auf, das auch dazu beitragen soll, dass Integration gelingt. Foto: Josef Nürnberg

Die Interkulturellen Wochen stehen in Bad Kreuznach wieder ab Freitag, 30. August, bis zum 10. Oktober auf dem Programm. Unter dem Motto „Neue Räume“ laden rund 25 Einzelveranstaltungen dazu ein, kulturelle Vielfalt zu erleben, Dialoge zu fördern und neue Perspektiven zu entdecken. Den Auftakt bildet am Freitag ab 19 Uhr eine Veranstaltung zum Thema „Der Libanon im Jahre 2024“ im evangelischen Gemeindezentrum in der Lessingstraße 14.