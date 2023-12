Plus Region Lauterecken Interessengemeinschaft ist in Gründung: Folgen des Stromausfalls belasten Betroffene Der Tag der Deutschen Einheit 2023 wird vielen Menschen in Lauterecken und Umgebung im Gedächtnis bleiben. An diesem Morgen gab es gegen 7 Uhr eine Störung im Stromnetz, die zu zahlreichen Schäden an elektronischen Geräten führte. Durchlauferhitzer waren besonders häufig betroffen. Laut dem Lauterecker Metzgermeister Jürgen Maino müssen betroffene Firmen und Privatkunden auf die Schadensregulierung warten. Von Roswitha Kexel

Jürgen Maino selbst hat Überspannungsschäden in Höhe von mehr als 15.000 Euro aufgelistet. Beispielsweise fiel der Kutter in seiner Produktionsstätte in der Saarbrücker Straße 65 aus. „Wir konnten eine Woche lang keine Wurst in unserem Betrieb in Lauterecken produzieren. Zum Glück durften wir den Kutter in einem befreundeten Betrieb im ...