Wie passen heiße Fußball-Emotionen und kühle Corona-Regeln zusammen? Das wird sich zeigen. Die dezentral ausgetragene Europameisterschaft hat am Freitag ihren Anfang genommen, und spätestens heute Abend wird zum ersten Mail so etwas wie Begeisterung aufkommen – wenn die deutsche Nationalmannschaft um 21 Uhr in der Münchner Allianz-Arena auf Titelfavorit Frankreich trifft.