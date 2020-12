Archivierter Artikel vom 01.09.2020, 10:57 Uhr

Integrationsarbeit in Kirn noch verstärken

In Kirn wurde in den vergangenen Jahren seit Beginn der großen Flüchtlingswelle 2015 sehr viel erfolgreiche Integrationsarbeit geleistet, sagt Stadtbürgermeister Frank Ensminger und erinnert an die segensreiche Arbeit der ökumenischen Flüchtlingsinitiative mit ihren vielfältigen Projekten (wir berichteten ausführlich).