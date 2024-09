Plus Bad Sobernheim Innenstadtfest in Bad Sobernheim: Publikumsmagnet mit fetziger Musik und kulinarischen Köstlichkeiten Von Bernd Hey i Fröhlich-feiernde Menschen, Akrobatik und Tänze sowie viel Musik: Die Vereine präsentierten sich beim Jahreshöhepunkt in Bad Sobernheim von ihrer schönsten Seite. Foto: Bernd Hey Dank Wetterglück war das Innenstadtfest mit 14 ausrichtenden Vereinen am Samstagabend ein Publikumsmagnet und Straßenfeger. Lesezeit: 2 Minuten

Zugpferd und Aktivposten bei ihrem Heimspiel waren die gefeierten Shakers: In der Besetzung mit Matthias Bregenzer, Kai Schatto, Marcel Weyand, Björn Altmeier an den Drums und Frontsängerin Nadja Schilly rockten sie länger als geplant und bis in die Puppen die Marktplatzbühne mit Rock-Pop-Klassikern vom Feinsten. Shakers haben Marktplatzbühne fest im Griff Mit ...