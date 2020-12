Bad Kreuznach

Vier Wochen ist es her, dass die Geschäfte deutschlandweit schließen mussten. Auch in Bad Kreuznach glich die Fußgängerzone einer Geisterstadt. Ein hartes Los für den Einzelhandel, doch der 20. April galt als Stichtag für Lockerungen in der Corona-Krise. Gestern öffneten die ersten Läden und es kam Bewegung auf. Zwischenzeitlich war die Innenstadt sogar ziemlich belebt. Das Einkaufsverhalten hat sich jedoch grundlegend geändert.