Kreis Mainz-Bingen

Ingelheimer Impfzentrum soll bunter werden: Malwettbewerb für Kinder und Jugendliche gestartet

Worauf freuen wir uns nach Corona am meisten? Wie soll unser Leben danach aussehen? Was würden wir als Erstes tun? Diese Fragen sollen die Grundidee der kreativen Kunstwerke sein, die das Impfzentrum des Landkreises Mainz-Bingen in Ingelheim bunter machen werden.