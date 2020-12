Archivierter Artikel vom 24.07.2020, 18:19 Uhr

rund 180 Rassen sind in Europa bekannt – sind genügsam, klug, tollen gerne herum und wollen bespaßt werden, etwa bei der täglichen Nahrungsgabe.

Weitere Infos im Internet: www.huehner-info.de

Hähne braucht es nicht unbedingt in einer Haltung, auch wenn sie bei Gefahr mit lautem Krähen warnen oder die Gruppenhierarchie ab etwa zehn Hennen festigen.

Auf was man bei der Stallwahl (bis drei, vier Hühner reichen kleine Ställe) achten muss und was man unter „Hühner-Agility“ versteht, ist in etlichen Enzyklopädien über Hühner nachzulesen. mz