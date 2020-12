Kreis Bad Kreuznach

Nach den Zwangsferien durch die Corona-Pandemie ging am Montag für die Viertklässler in Stadt und Kreis Bad Kreuznach wieder die Schule los. Auch Schüler mit Abschlussprüfungen in diesem oder kommenden Jahr kehrten in den Unterricht zurück – unter strengen Hygieneauflagen und mit Abstandsgebot.