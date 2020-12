Bad Sobernheim

Alle Regale sind eingeräumt, das Personal wartet schon auf die Kunden: Seit Donnerstagfrüh, 7 Uhr, ist die neu gebaute Lidl-Filiale in der Monzinger Straße in Bad Sobernheim nach gut sechsmonatiger Bauzeit eröffnet. Bei einem Rundgang am Vortag übergab Stadtbürgermeister Michael Greiner symbolisch den Schlüssel an den neuen Bad Sobernheimer Filialleiter Martin Mann.