Plus Schweinschied

In Schweinschied stockt's: Windparkplanung kommt nicht recht voran

Von Elke Maurer

i Zahlreiche Arbeitseinsätze standen an: Die Abdeckung der Friedhofsmauer in Schweinschied wurde teilweise neu verfugt. Foto: Elke Maurer

Schweinschied will am Landesprogramm zur Entschuldung von Kommunen teilnehmen. Das beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig. Der Erste Beigeordnete Egon Klein wurde zum Abschluss des Vertrags ermächtigt.