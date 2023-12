Plus Odernheim In Odernheimer Niedermühle: Steter Einsatz für die Suchtprävention Großen Rummel um seine Arbeit zu machen, das dürfe nicht die Hauptaufgabe sein, findet Katharina Birk, Leiterin des CJD Niedermühle in Odernheim am Glan. Von Wilhelm Meyer

CJD steht für Christliches Jugenddorfwerk Deutschland, und in der Odernheimer Niedermühle ist die Abteilung Suchtprävention des Christlichen Jugenddorfs Wolfstein seit nun fast 30 Jahren mit einem klaren Auftrag tätig: Das CJD Niedermühle in Odernheim am Glan hilft Jugendlichen, ihre Drogensucht zu bekämpfen und ihr Leben neu zu ordnen. Umso mehr freut ...