Plus Norheim In Norheim fiel Tristan Heringklee knapp durch: CDU-Kandidat spricht von „Kampagne“ Von Josef Nürnberg i Die Stärken, mit denen Ortsbürgermeisterkandidat Tristan Heringklee warb, verfingen bei den Norheimern nicht. Er fiel am Sonntag durch. Foto: Josef Nürnberg Für Aufsehen im Land dürfte die Ortsbürgermeisterwahl in Norheim sorgen: Denn hier fiel der einzige Kandidat für das Amt des Bürgermeisters, Tristan Heringklee, der für die CDU antrat, mit 49,4 Prozent der Stimmen durch. Am Ende fehlten ihm elf Stimmen, um Ortschef von Norheim zu werden. Lesezeit: 2 Minuten

Da Tristan Heringklee, Lehrer an der Realschule plus in Ebernburg, sich im Rahmen einer Wiederholungswahl nochmals dem Votum der Norheimer stellen will, werden die Wähler innerhalb von drei Monaten wieder an die Wahlurne müssen. Erspart bliebe ihnen das nur, wenn sich kein Kandidat zur Wiederholungswahl melden würde. Dann nämlich hätte der ...