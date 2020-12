Wallhausen

In „Heinis Backstubb‘“ wird jetzt auf Stein gebacken, im neuen Ofen und deutlich klimafreundlicher. Nach der Umbaupause öffnet Familie Lunkenheimer am Montag, 20. Juli, die Bäckerei wieder, vorher gibt es natürlich einen Probelauf, beziehungsweise wird im neuen Steinbackofen „angebacken”. Zu oft gab es in letzter Zeit technische Probleme an den beiden alten Backöfen Jahrgang 1961 und 1963, und zu oft reichte die Kapazität nicht aus, um die Nachfrage der Kundschaft zu bedienen. Deshalb entschloss sich Bäckermeister Jens Lunkenheimer, den Schritt zu gehen, den vor ihm sein Vater Norbert und davor Großvater Heinrich, der das Unternehmen 1961 gründete, gegangen waren.