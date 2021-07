Mainz

In der Mainzer Altstadt ertappt: Weindieb hatte gut drei Promille

Einer von drei Einbrechern konnte am Montagabend von einem Zeugen auf frischer Tat gestellt werden, als er zum wiederholten Male Weinkisten aus einer Garage in der Mainzer Altstadt stehlen wollte. Bereits am Montagmorgen hatte sich der 34-Jährige in Begleitung zweier Mittäter Zutritt zu der verschlossenen Garage verschafft.