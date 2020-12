Kreis Bad Kreuznach

Die Corona-Krise hat eine Zeit lang auch den Trainings- und Spielbetrieb in den Sporthallen in Stadt und Kreis beeinträchtigt. Erst waren die Hallen komplett geschlossen, nun öffnen sie sich nach und nach für immer mehr Sportarten. Das Hygienekonzept des Landes ist dabei nicht immer so einfach umzusetzen.