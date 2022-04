In Bad Kreuznach und an der Lauschhütte bei Daxweiler: Ein überraschendes Winterintermezzo

Überrascht wurden auch viele Bad Kreuznacher am späten Freitagabend vom einsetzenden und anfangs sogar von Blitz und Donner begleiteten Schneefall – unser Bild zeigt die Richard-Wagner-Straße.

Zwischen den Donnerschlägen änderte sich der dunkle in einen orange-braunen Himmel, und es begann unerwartet stark zu schneien. Wie verrückt, steht doch Ostern vor der Tür. Zuletzt hatte es Anfang April 2016 heftig geschneit. Die weiße Pracht von Freitag währte nur kurz. Die Sonne setzte ihr am Samstag ein schnelles Ende. Auch an der Lauschhütte bei Daxweiler zeigte sich die weiße Pracht – für kurze Zeit.