Bad Kreuznach

Das Kreuznacher Brückenhaus mit der Schwedenkugel, Mannheimer Straße 94, befindet sich in Privatbesitz. Es gehört dem Binger Gastronomen Klaus Endemann. Die Stadt wiederum sieht sich in der Verantwortung für ihr Wahrzeichen. Dessen Erhalt aber kostet: Auf 900.000 Euro wird eine Sanierung geschätzt. Eine Summe, die Endemann nicht aufbringen kann oder will. Gleichwohl ist er bereit, das Objekt wieder zu verkaufen.