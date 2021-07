Das Ingelheimer Impfzentrum geht in den nächsten Wochen neue Wege, um möglichst viele Menschen gegen das Coronavirus zu impfen: „Wir haben nun ausreichend Impfstoffe und können deshalb sehr flexibel handeln“, sagte der Leiter des Zentrums in der früheren Aufnahmestelle für Asylbewerber (AfA) in der Kreisstadt, Mathias Hirsch. Konkret geplant ist zum Beispiel eine Sonderaktion in der kommenden Woche, bei der ausschließlich Johnson & Johnson verimpft wird.