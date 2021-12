Bis Weihnachten will der Bund weitere 30 Millionen Impfdosen verabreicht sehen. Daher muss es jetzt schnell gehen, auch in den Kommunen. Impfstationen in Bürgerhäusern und Kirchen? Das schlägt Carsten Pörksen, Fraktionschef der Kreistags-SPD, in einem Schreiben an Landrätin Bettina Dickes (CDU) vor.