Der Spruch mit dem Berg, der zum Propheten kommt, mag abgedroschen klingen. Am Wochenende hatte er bei der Sonderimpfaktion der Stadt im Pariser Viertel aber durchaus seine Berechtigung. Denn von den insgesamt 500 Impfampullen waren bis Samstagnachmittag bereits 380 verimpft. Juliane Rohrbacher vom Quartiersmanagement Pariser Viertel/Soziale Stadt war zuversichtlich, dass am Sonntag auch die restlichen 120 Impfdosen an die Frau und den Mann kommen.