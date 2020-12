Kreis Bad Kreuznach

Wer am Wochenende oder abends krank wird und dringend einen Arzt benötigt, hat bisher die ärztliche Bereitschaftspraxis in der Kreuznacher Diakonie oder im Gesundheitszentrum Glantal in Meisenheim aufgesucht. Das soll ab dem 1. Oktober anders laufen: Der Kreis Bad Kreuznach ist Teil einer Pilotregion, in der ein aufsuchender ärztlicher Bereitschaftsdienst eingerichtet (AÄBD) wird.