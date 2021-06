Damit im Ortsbeirat Klarheit über die geplante Wiederherstellung des Gradierwerkes Ost herrscht, war GuT-Geschäftsführer Michael Vesper in die jüngste Ortsbeiratssitzung gekommen. Sie fand am Dienstagabend an ungewohntem Ort, im städtischen Sitzungssaal im Brückes in Bad Kreuznach, statt.