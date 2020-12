Region Nahe Hunsrück

Er vertritt das rheinische Bäckerhandwerk als Öffentlichkeitsbeauftragter zwischen Bad Kreuznach und Münster in Westfalen, kommt mit seinem Bäckererei-Verkaufswagen in die kleinsten Dörfer in unserer Region. Alfred Wenz, Bäckermeister und Kreis-Handwerksmeister, erlebt die große Corona-Krise überregional und regional, hautnah. Bisher sei noch keine der 1500 Handwerksbäckereien betroffen, sagte er uns am Sonntagabend im Interview. Aber wie es schon im legendären Song heißt: „Was gestern noch galt, gilt schon heut' oder morgen nicht mehr...!“ Eine schnelllebige Zeit ist das.