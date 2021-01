Kirn

Im Wagen eingeklemmt: Seniorin baut Unfall bei Kirn

Eine 84-Jährige hat am Donnerstag gegen 12.35 Uhr einen Unfall verursacht. Sie wollte von der B 41 aus Richtung Bad Sobernheim kommend an der Abfahrt Meckenbach in Richtung Kirn abbiegen. Dort übersah sie einen aus Richtung Kirn kommenden Transporter.