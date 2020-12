Kirn

Vor anderthalb Jahren war der 38-jährige Angeklagte in die Wohnung seiner Exfreundin in Kirn eingedrungen, indem er die Tür eintrat. Aus der Wohnung, in der das Paar auch zeitweise gemeinsam gewohnt hatte, nahm er ein Mobiltelefon seiner früheren Partnerin und ein Adressbuch mit Passwörtern für Onlinekonten mit. Soweit der Tatbestand, wie er bei dem Verfahren am Amtsgericht Bad Kreuznach zur Anklage kam.