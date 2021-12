Im Gerichtssaal sitzen sie in Alltagskleidung auf der Richterbank. Doch von ihrem Urteil hängt viel ab, auch wenn sie keine Robe tragen: Schöffen legen mit Berufsrichtern fest, ob und wie lange jemand hinter Gitter geht. Zwei von ihnen berichten im Gespräch mit dem „Oeffentlichen“ aus ihrer Zeit am Bad Kreuznacher Landgericht: Sascha Wickert aus Boos und Ruth Ertz aus Bad Kreuznach sind zwei von insgesamt 125 Laienrichtern am Landgericht an der John-F.-Kennedy-Straße.