In Sachen Wetter landete die Regionalinitiative Rhein-Nahe-Hunsrück („Der Milde Westen“) mit ihrem traditionellen Sommerfest der Wirtschaft am Freitagabend im Garten der Bad Kreuznacher Römerhalle einen Volltreffer. Den nahezu 400 geladenen Gästen war anzumerken, dass sie es genossen, endlich wieder „Auge in Auge“ in gelöster Stimmung reden, essen, trinken und kontakten zu können.