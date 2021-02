Eisig kalte Temperaturen, nur einmal am Tag eine karge Mahlzeit: Die Lage in dem im Dezember abgebrannten Flüchtlingslager Lipa an der kroatischen Grenze in Bosnien ist weiter verheerend. Bernd Drüke, Mitarbeiter von „Armut und Gesundheit“ in Mainz, und sein Vereinskollege, der Krankenpfleger Tobias Streer, waren vom 7. bis zum 13. Januar zusammen mit der Fotografin Alea Horst und dem Vereinsgründer und Arzt Dr. Gerhard Trabert in Bosnien, um den Menschen medizinisch zu helfen.