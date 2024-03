Plus Roxheim Im 25. Jahr Umzug in die alte Post: Roxheim freut sich über seinen neuen Büchertempel Von Christine Jäckel i Besonders stolz sind (von rechts) Roxheims Ortsbürgermeister Reinhold Bott und Ute Koltermann, Carmen Brauburger, Hyo-Suk An-Hüttemann und Katja Karschuk vom Büchereiteam auf die gemütliche Leseecke in den neuen Büchereiräumen. Foto: Christine Jäckel Lesezeit: 2 Minuten Eine echte Baustelle war die ehemalige Post im Roxheimer Rathaus im vergangenen Sommer, nun ist daraus ein richtiges Schmuckstück für Bücherfans geworden. Viel Licht fällt durch die großen Fenster in den Raum, der einen neuen Boden und eine neue Decke bekommen hat.

In Kombination mit nagelneuen Möbeln, originellen Dekorationsstücken und den wunderschönen Wandbildern der Hargesheimer Künstlerin Hanne Spitzlay schafft das alles eine behagliche Atmosphäre beim Stöbern in den Regalen und beim Reinschnuppern in die Bücher. Bestand aufgeräumt und erweitert Das sechsköpfige Büchereiteam freut sich nach der großen Umräumaktion und der Einarbeitung in das neue ...