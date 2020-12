Bingen/Hamburg

Sie war eine Kämpferin für die Kunst: Ida Dehmel aus Bingen. Ein Film über ihr Leben mit dem Titel ist im SWR im Format „Bekannt im Land” am Sonntag,18.45 Uhr, zu sehen. Es ist in der Tat ein filmreifer Lebenslauf, der da an Original-Schauplätzen gedreht wurde.