Mit einer Resolution gegen den Krieg in der Ukraine starteten am Samstag die beiden hybriden Mitgliederversammlungen der IG Metall für die Beschäftigten des Automobilzulieferers Musashi in der Meddersheimer Gemeindehalle. Vor dem Hintergrund der Abstimmung über einen flächendeckenden Sozialtarifvertrag hatten Betriebsrat und Gewerkschaft die Mitarbeiter aus den Werken Bad Sobernheim, Bockenau und Grolsheim zusammengerufen.