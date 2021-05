Im Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr (PLUV) hatte sich am 5. Mai noch eine Mehrheit für die Bebauung des Grundstücks auf der linke Seite der Naheweinstraße am Ortsausgang von Bad Münster am Stein in Richtung Norheim ausgesprochen. Derzeit wird das Areal als wilder Parkplatz genutzt.