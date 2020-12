Archivierter Artikel vom 11.08.2020, 16:20 Uhr

Kirn

Hydranten angezapft: Wasserdieb füllt Badebecken

Am Montag wurde der Polizei gemeldet, dass eine Privatperson in der Jakob-Müller-Straße einen Schlauch an den Hydranten angeschlossen hatte. Die Polizei stellte fest, dass ein Hausbewohner einen Schlauch vom Unterflurhydranten aufs Grundstück gelegt und durch Mülltonnen und geparkte Autos getarnt hatte.